Coronavirus, più di un quarto delle persone con anticorpi è asintomatica (Di lunedì 3 agosto 2020) ROMA – Il 27,3% delle persone che ha sviluppato anticorpi Covid-19 non ha avuto alcun sintomo. E’ quanto emerge dai primi risultati dell’Indagine sulla sieroprevalenza Covid-19, condotta dal 25 maggio al 15 luglio, diffusi da ministero della Salute e Istat. Leggi su dire

Agenzia_Ansa : #coronavirus Virologa: 'Il rischio c'è, attenti ad azioni irragionevoli. Ci aspettano le 2-3 settimane più critiche… - DPCgov : ????????#3agosto È tutto pronto per la missione in Azerbaigian! L’Italia continua a dimostrare il proprio aiuto ai Paes… - DPCgov : ???? ???? #2agosto È partito con volo @GDF un team sanitario per la #Serbia. Continua l’impegno dell’Italia per aiutare… - MapeiSport : Il basco Gorka #Izagirre vince il #GrandeTritticoLombardo, manifestazione sostenuta da #Mapei, che segna la… - sologiuma : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, #Istat: Gli asintomatici sono il 27,3%. 'Molto importante la responsabilità individuale e il rispetto dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus più I 10 calciatori più pagati al mondo | 2013 Calcioblog.it