Calciomercato Arsenal: proposto un super rinnovo ad Aubameyang (Di lunedì 3 agosto 2020) Calciomercato Arsenal, proposto un super rinnovo ad Aubameyang, lui ci pensa e prende tempo, vorrebbe garanzie sul progetto del club Calciomercato Arsenal, proposto un super rinnovo ad Aubameyang, lui ci pensa e prende tempo, vorrebbe garanzie sul progetto del club. I DETTAGLI- Secondo quanto riportato dal “Daily Star e da Corriere dello sport, L’Arsenal offrirà al giocatore un nuovo contratto da quasi 280 mila euro a settimana (circa 14,5 milioni a stagione) per convincerlo a rimanere all’Emirates Stadium. Dopo aver disputato un’ottima stagione (29 gol in 44 gare stagionali) e contribuito alla conquista della FA Cup con una doppietta ... Leggi su calcionews24

junews24com : Calciomercato Juve: Willian rifiuta un'altra offerta di rinnovo. La situazione - - BeppeViola_fc : Forse l'errore più grande della #Juve nelle cessioni di calciomercato. Poi vera leggenda dell'#Arsenal, con una del… - fcin1908it : In Francia - Aubameyang non convinto del rinnovo con l'Arsenal. Ha un desiderio - - FabioGatto10 : #Rakitic è molto vicino ad un trasferimento per 10 milioni al #Siviglia, inserimento dell'ultimo minuto da parte de… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Arsenal Inter, l'Arsenal si tiene Aubameyang Calciomercato.com Calciomercato Arsenal: proposto un super rinnovo ad Aubameyang

Calciomercato Arsenal, proposto un super rinnovo ad Aubameyang, lui ci pensa e prende tempo, vorrebbe garanzie sul progetto del club Calciomercato Arsenal, proposto un super rinnovo ad Aubameyang, lui ...

"L'Arsenal ha offerto un rinnovo a Aubameyang, lui prende tempo"

LONDRA - L'Arsenal offrirà a Pierre-Emerick Aubameyang un nuovo contratto da quasi 280mila euro a settimana (circa 14,5 milioni a stagione) per convincerlo a rimanere all'Emirates Stadium. E' quanto r ...

Calciomercato Arsenal, proposto un super rinnovo ad Aubameyang, lui ci pensa e prende tempo, vorrebbe garanzie sul progetto del club Calciomercato Arsenal, proposto un super rinnovo ad Aubameyang, lui ...LONDRA - L'Arsenal offrirà a Pierre-Emerick Aubameyang un nuovo contratto da quasi 280mila euro a settimana (circa 14,5 milioni a stagione) per convincerlo a rimanere all'Emirates Stadium. E' quanto r ...