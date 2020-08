Adele come Beyoncé: la trasformazione è un omaggio al suo mito (Di lunedì 3 agosto 2020) Beyoncé ha pubblicato il nuovo visual album 'Black Is King' , basato sulla colonna sonora di 'The Lion King: The Gift'. L'uscita deve avere colpito Adele , che in uno scatto condiviso sui social ha ... Leggi su tgcom24.mediaset

MrSTlNSON : Avete rotto il pisello con questi articoli su quanto irriconoscibile sia diventata Adele. Io la riconosco, è sempr… - GabryContessa : @TerzoliAdele hai ragione adele, uno dei più spregevoli legaioli, mai vista una faccia da PIRLA imbrattata di frode come la sua! - RegalinoV : Adele come Beyonce su Instagram - SusannaRota1 : RT @Gavatzony: Adele dal consulente d’immagine: fammi diventare come Marina Di Guardo. - golden_lar : @Kevin_piccione Per Adele ti consiglio il suo ultimo album, oppure altre canzoni precedenti come “Someone like you” o “Rolling in the deep” -