Sassuolo Udinese 0-0 LIVE: Caputo pericoloso in avvio (Di domenica 2 agosto 2020) Al Mapei Stadium la 38ª giornata di Serie A 2019/20 tra Sassuolo e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Mapei Stadium”, Sassuolo e Udinese si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sassuolo Udinese 0-0 MOVIOLA 1′ Colpo di testa di Caputo – Subito una bella azione di marca neroverde, cross di Rogerio e avvitamento di Caputo, Musso blocca senza problemi. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Sassuolo Udinese 0-0: risultato e tabellino MARCATORI: Sassuolo: Consigli; Toljan, Ferrari, Peluso, Rogerio; Bourabia, Locatelli; Berardi, ... Leggi su calcionews24

CarolRadull : Today's Serie A Fixtures Spal vs. Fiorentina 7pm Bologna vs. Torino 9.45pm Genoa vs. Verona 9.45pm Lecce vs. Pa… - SassuoloUS : #SassuoloUdinese: sono 23 i convocati neroverdi ?? ?? - UnibetFrance : ?? CR7 depuis décembre en Serie A ???? Sassuolo ? Lazio ? Udinese ?? Samp ? Cagliari ??? Roma ? Parme ?? Naples ? Fi… - CAPORANGTUA9 : Serie A: Udinese vs Sassuolo • TRASMISSIONE IN DIRETTA Sassuolo vs Udinese ??Clicca qui Link HD TV??… - mrmorellz : Cercavo uno streaming decoroso per Sassuolo-Udinese e mi è comparso a caso l'ultimo film di Kore-eda con la Binoche… -