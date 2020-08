Patrizia Di Benedetto, la chef stellata arrestata in flagrante per “furto di luce” (Di domenica 2 agosto 2020) La chef stellata Patrizia Di Benedetto è stata arrestata in flagrante per furto di luce. La donna, titolare del “Bye bye blues”, uno dei ristoranti più conosciuti di Mondello, a Palermo, è stata posta ai domiciliari e condannata ad un anno con sospensione della pena. A riportare la notizia è il Giornale di Sicilia che racconta come la chef sia stata colta in flagrante dai carabinieri con un magnete piazzato sul contatore Enel, escamotage per ridurre il conteggio dei consumi di energia elettrica, in grado di ridurli fino al 50 per cento e oltre. È accaduto venerdì sera: Patrizia Di Benedetto è stata posta agli arresti domiciliari al termine della serata di ... Leggi su ilfattoquotidiano

