Omicidio a Sanremo: uomo massacrato di botte in un appartamento (Di domenica 2 agosto 2020) Un cadavere è stato ritrovato questa mattina a Sanremo in un appartamento. L'uomo, la cui identità non è stata resa nota, sarebbe stato massacrato di botte. Si tratterebbe di Omicidio ma gli inquirenti tengono il massimo riserbo. Le indagini sono in corso e al vaglio ci sarebbero le immagini di alcune telecamere. Leggi su tg24.sky

