Nuoto, Emanuele Russo del Posillipo terzo assoluto nella “Traversata dello Stretto” (Di domenica 2 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – terzo assoluto e primo tra i Cadetti: un risultato straordinario quello di Emanuele Russo, nuotatore del Circolo Posillipo, alla 56º Edizione delle gara internazionale “Traversata dello Stretto – 6,2 Km”, disputatasi oggi. Russo si è piazzato dopo Andrea Manzi e Marcello Guidi, battendo atleti di grande livello come il vicecampione del Mondo Matteo Furlan, il vincitore della scorsa edizione della competizione Pasquale Sanzullo, il vincitore della Capri-Napoli, Francesco Ghettini e tanti altri campioni, in una gara ad alto valore agonistico, un’edizione che mai prima d’ora aveva visto gareggiare così tanti atleti di enorme livello. L’alfiere del Posillipo ... Leggi su anteprima24

