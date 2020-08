METEO 7 Giorni: violenta BURRASCA, TEMPORALI e crollo delle temperature (Di domenica 2 agosto 2020) METEO SINO ALL’8 AGOSTO 2020, ANALISI E PREVISIONE Il METEO subisce un drastico cambiamento, per via del progressivo declino del potente anticiclone subtropicale, responsabile dell’ondata di caldo anomalo degli ultimi Giorni. Il promontorio di alta pressione sta subendo l’assalto delle correnti instabili atlantiche. Una saccatura si approssima all’Italia, veicolando aria via via più fresca a spodestare la bolla sahariana. Le regioni del Nord Italia sono le prime a risentire del peggioramento, tanto che sono bastati i primi sbuffi d’aria fresca in quota a scatenare violenti TEMPORALI in Val Padana nella notte tra sabato e domenica. I contrasti tra l’aria caldo umida nei bassi strati e gli spifferi d’aria fresca in quota sono all’origine degli ... Leggi su meteogiornale

