Inter, Di Canio: “Conte è di una pesantezza unica e secondo me non vorrebbe Messi” (Di domenica 2 agosto 2020) “Protezione zero nei miei confronti e nei confronti dei miei giocatori“. La frase di Antonio Conte contro la società ha scatenato un vero e proprio caos mediatico attorno all’Inter proprio al termine del campionato. Uno sfogo a Sky commentato in maniera negativa dall’opinionista Paolo Di Canio: “Conte è di una pesantezza unica, non so perché abbia fatto questo – ha detto a Sky Calcio Club -. Il modo, i tempi e il come sono di una gravità unica. E anche ove dovessero continuare insieme lo strappo con la società c’è e la cicatrice rimarrà“. E sulla suggestione Messi-Inter, Di Canio dice la sua: “Uno come Conte accetta Messi nella propria squadra? Io sono convinto di no, ... Leggi su sportface

E sulla suggestione Messi-Inter, Di Canio dice la sua: “Uno come Conte accetta Messi nella propria squadra? Io sono convinto di no, questo è un mio parere. Perché Conte è talmente concentrato e attent ...

Serie A: il Genoa si salva, il Lecce retrocede in B

Il Lecce ha chiuso con la retrocessione quattro degli ultimi cinque campionati di Serie A a cui ha partecipato, fa eccezione la stagione 2010/11 con Luigi De Canio in panchina ... meno solo di Roma ...

