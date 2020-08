Infortunio Insigne, capitano a Castel Volturno per le terapie (Di domenica 2 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo l’uscita, di ieri sera, dal campo in lacrime Lorenzo Insigne è già a Castel Volturno per effettuare le prime terapie. Mentre il responso sull’entità dell’Infortunio dovrebbe arrivare tra le 36/48 ore. Il capitano azzurro, a neanche 24 ore dal match, si è recato così al centro sportivo partenopeo per cominciare, da subito, gli esami strumentali. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

