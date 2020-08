Incidente sulla Messina-Palermo, 52enne motociclista morta (Di domenica 2 agosto 2020) Incidente sulla Messina-Palermo, una 52enne motociclista è morta: uno scontro con un auto fatale per lei. Indaga la Polizia Stradale Un Incidente sulla Messina-Palermo costa la vita ad una 52enne motociclista morta sul corpo. E’ accaduto oggi sulla A20, l’autostrada che collega i due capoluoghi siciliani, ad otto km dal casello di Falcone, nella provincia della città sullo Stretto. Nulla da fare per la donna che è morta sul colpo, con i sanitari accorsi sul colpo che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Fatale alla 52enne uno scontro violentissimo con ... Leggi su bloglive

MaurizioVoltini : @Darkray1002 Ok come ragionamento generale, però tra 'tirare fuori le palle' e 'rischiare un incidente inutile e st… - quotidianodirg : Incidente sulla Palermo Sciacca: muore Raffaele Stassi di 27 anni - LadyDeeks : RT @miacroix2: @alesaura Tre anni fa ho fatto un incidente pesantuccio sulla strada principale del mio paese, mia madre mi ha tirato via da… - ABRUZZOLIVETV : #Fossacesia. #Incidentemortale sulla #statale16 #morto #chieti #abruzzo #cronaca #adriatica - MonopoliTimes : Ospedalizzati al “San Giacomo” di Monopoli i feriti di un incidente sulla SS16 -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sulla Incidente sulla Casilina, invade la corsia opposta e si scontra con un pullman: morto un 36enne Fanpage.it Strade Bianche, a Van Aert la classica di primavera corsa in agosto

La fenomenale olandese, il fenomeno belga. Due ore dopo Annemiek Van Vleuten, dominatrice tra le donne, è stato il re del ciclocross Wout Van Aert (quattro titoli iridati) a vincere la 14ª Strade Bian ...

Meccanico colpito da un tubo sul collo, arriva anche l’elisoccorso

Mentre sta lavorando nella sua autofficina, viene colpito dietro il collo da un pesante tubo. Paura sabato mattina a Melegnano per un 31enne di Dresano, per soccorrere il quale è arrivato anche l’elis ...

La fenomenale olandese, il fenomeno belga. Due ore dopo Annemiek Van Vleuten, dominatrice tra le donne, è stato il re del ciclocross Wout Van Aert (quattro titoli iridati) a vincere la 14ª Strade Bian ...Mentre sta lavorando nella sua autofficina, viene colpito dietro il collo da un pesante tubo. Paura sabato mattina a Melegnano per un 31enne di Dresano, per soccorrere il quale è arrivato anche l’elis ...