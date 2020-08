Il pasticciaccio del governo sul distanziamento sui treni colpisce 8mila passeggeri (Di domenica 2 agosto 2020) Per “ottemperare a quanto previsto” dall’ordinanza “emessa improvvisamente ieri dal ministro della Salute che reintroduce, con decorrenza immediata, l’obbligo di distanziamento nei treni ad Alta velocità”, Italo è stata ” costretta, suo malgrado, a cancellare 8 treni della mattina e numerosi biglietti per i treni del pomeriggio, arrivando a coinvolgere circa 8000 passeggeri che non hanno potuto fruire del biglietto già acquistato”.Italo, si legge in una nota, “si è già attivata per rimborsare i passeggeri nel più breve tempo possibile e sta lavorando per ridurre al minimo eventuali disagi per i prossimi giorni confidando nella comprensione dei suoi clienti”.I treni che ... Leggi su huffingtonpost

Sabato mattina. Roberto Speranza chiama Paola De Micheli: “Ma cos’è questa cosa? Dobbiamo risolvere questa vicenda dei treni”, dice il ministro della Salute. “Roberto, il dpcm del 14 luglio scorso era ...

Il gran pasticciaccio del distanziamento sociale sui mezzi di trasporto pubblico ieri ha prodotto un ennesimo dietrofront e un potenziale cortocircuito tra decisioni dello Stato e ordinanze regionali.

