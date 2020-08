GP Gran Bretagna, Verstappen: "Secondo posto ottimo per noi" (Di domenica 2 agosto 2020) Si dice che 'Del senno di poi sono piene le fosse'. Già, perché 'con il senno di poi', in Red Bull non avrebbero richiamato per l'ultimo pit stop Verstappen e l'esito della gara dell'olandese sarebbe ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

SkySportF1 : 91, 91! A Silverstone è sempre @LewisHamilton .@Charles_Leclerc, che giro! Ma è sotto investigazione per unsafe rel… - SkySportF1 : .@LewisHamilton vince in modo CLAMOROSO a Silverstone! ?? Sfuma la doppietta @MercedesAMGF1, #Leclerc sul podio! I r… - ScuderiaFerrari : Ecco il debrief del nostro @marc_gene sul Gran Premio di Gran Bretagna. #BritishGP ???? #essereFerrari ?? - sportli26181512 : Formula 1, GP Silverstone: la Renault presenta un'altra protesta contro le Racing Point: La Renault ha presentato u… - MauroBaldan1 : #Formula 1, #LewisHamilton trionfa (nonostante tutto) al GP della Gran Bretagna Il pilota inglese ha concluso la ga… -