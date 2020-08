Fase 3: Lupo (Pd), ‘obbligo distanziamento sui mezzi e Musumeci invece lo abolisce’ (Di domenica 2 agosto 2020) Palermo, 2 ago. (Adnkronos) – “Il ministro della Salute ha ribadito l’obbligo di distanziamento di un metro sui mezzi pubblici di trasporto. Musumeci invece in Sicilia lo ha abolito, anche per gli autobus urbani, proprio mentre arrivano i turisti. Chiederò ancora a Musumeci di riconsiderare la sua decisione che considero rischiosa per la salute pubblica, in relazione alla necessità di continuare ad arginare la diffusione del Coronavirus”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo PD all’Ars.L'articolo Fase 3: Lupo (Pd), ‘obbligo distanziamento sui mezzi e Musumeci invece lo abolisce’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

FIRMATO IL PASSAGGIO DI GESTIONE DELLO STADIO BONOLIS

Nella mattinata odierna la gestione passa alla Soleia. Sia apre così una nuova fase e si gettano basi solide per il futuro dello Stadio Bonolis e della Teramo Calcio. Un ringraziamento a Sabatino Cant ...

