Vittoria in rimonta per la Roma, contro la Juve finisce 3-1 (Di sabato 1 agosto 2020) Torino, 1 ago. (Adnkronos) – La Roma chiude nel migliore dei modi il campionato conquistando una Vittoria di prestigio in trasferta contro la Juventus campione d’Italia. Allo Stadium finisce 3-1 in favore dei giallorossi bravi a ribaltare una gara cominciata male per il gol di Higuain al 5′. Per l’11 di Fonseca gol di Kalinic al 23′, Perotti su rigore al 44′ e ancora Perotti al 52′. In classifica la Juve resta a quota 83 punti, chiude a 70 la Roma.Al 5′ bianconeri in vantaggio, Higuain sugli sviluppi di un corner è lesto alla girata vincente nell’area piccola su assist di Rabiot. Al 14′ reazione giallorossa con Zaniolo che cerca il tiro di potenza ma Bonucci spazza. Al 22′ ci prova ... Leggi su calcioweb.eu

Juventus-Roma 1-3: Kalinic e la doppietta di Perotti firmano la vittoria in rimonta

95' - Ammonito Fazio per aver allontanato il pallone dopo aver commesso fallo. 90' - 5 minuti di recupero. 84' - Under guida la ripartenza giallorossa, arriva al limite dell'area, finta la conclusione ...

95' - Ammonito Fazio per aver allontanato il pallone dopo aver commesso fallo. 90' - 5 minuti di recupero. 84' - Under guida la ripartenza giallorossa, arriva al limite dell'area, finta la conclusione ...