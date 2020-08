Vaticano, Papa Francesco nomina segretario don Fabio Salerno (Di sabato 1 agosto 2020) commenta Papa Francesco ha chiamato come suo segretario personale don Fabio Salerno, attualmente impiegato presso la Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato. Lo riferisce il ... Leggi su tgcom24.mediaset

vaticannews_it : #28luglio termina #WeRunTogether iniziativa solidale voluta da Papa Francesco. Ne parliamo con Carolina Kostner… - occhio_notizie : Vaticano, Don Fabio Salerno è il nuovo segretario di Papa Francesco - PIERRE74666066 : RT @vaticannews_it: #1agosto #PapaFrancesco ha chiamato come suo segretario personale don Fabio Salerno, attualmente impiegato presso la Se… - alcinx : RT @Rvaticanaitalia: Padre Gaid lascia, don Fabio Salerno nuovo segretario del #Papa. Si tratta di un normale avvicendamento delle persone,… - RomanPalacka : RT @Rvaticanaitalia: Padre Gaid lascia, don Fabio Salerno nuovo segretario del #Papa. Si tratta di un normale avvicendamento delle persone,… -

