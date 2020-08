Treni, caos distanziamento. Locatelli: "Serve riflessione. Rischio ripresa contagi" (Di sabato 1 agosto 2020) "Stupisce un po', per non dire che sconcerta , la decisione assunta di porre fine al distanziamento sui Treni ". Il presidente del Consiglio superiore di sanità, Css, Franco Locatelli , componente del ... Leggi su quotidiano

Stop al distanziamento di un metro per i treni a lunga percorrenza. Il Mit annuncia le nuove disposizioni per trasporto ferroviario, previste dal dpcm del 14 luglio. In un comunicato si spiega che «è ...

Treni: “Guasti e ritardi, intervenga la Regione”

Dopo il caos lasciatoci dalle amministrazioni governative sulle autostrade ... É infatti inaccettabile che proprio in piena estate i sistemi di aria condizionata e le finestre dei treni presentino ...

