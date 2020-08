Serie A, Juventus-Roma 1-3: doppietta di Perotti, Sarri chiude con una sconfitta (Di sabato 1 agosto 2020) La Juventus perde contro la Roma e chiude il campionato con due sconfitte consecutive.Sul campo dell'Allianz Stadium è andata in scena la sfida tra la Juventus e la Roma, che si sono affrontate in occasione dell'ultima giornata di Serie A. Partono subito fortissimo i bianconeri che dopo appena sei minuti riescono a passare in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d'angolo Rabiot prolunga verso il secondo palo dove trova Gonzalo Higuain, che con una zampata vincente batte Fuzato e firma il gol dell'1 a 0.La Roma prova a cercare il gol del pareggio e riesce a trovarlo al 23': calcio d'angolo battuto da Perotti in direzione di Nikola Kalinic, che sovrasta Rugani e ... Leggi su mediagol

