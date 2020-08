Pescara, Sebastiani: "Trapani? Se gli ridanno punti non pagherò più" (Di sabato 1 agosto 2020) Pescara - Il Pescara saprà solo poche ore prima del giorno prefissato per l'andata dei play out , 7 agosto, se si giocherà la permanenza in B contro il Perugia del suo ex tecnico Massimo Oddo che ... Leggi su corrieredellosport

PESCARA - Il Pescara saprà solo poche ore prima del giorno prefissato per l'andata dei play out (7 agosto) se si giocherà la permanenza in B contro il Perugia del suo ex tecnico Massimo Oddo che portò ...

Il Trapani spera, il Pescara attende. Il presidente del Delfino Daniele Sebastiani, intanto, ha tuonato: “Se dovessero restituire punti al Trapani vorrebbe dire che nel calcio tutto è concesso“.

