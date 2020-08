Pago dopo aver rivisto Serena Enardu cosa è successo? (Di sabato 1 agosto 2020) La notizia di un incontro formale tra Pago e Serena Enardu è stata data proprio dall’ex tronista che dal suo profilo social ha spiegato per prima che con il cantante, nonostante tutto quello che è successo, c’è un rapporto civile e educato. Serena ha infatti spiegato che sono andati a prendere un caffè insieme e hanno parlato molto in modo pacato, chiarendo alcuni punti che fra loro erano rimasti in sospeso. Pago non ha commentato le dichiarazioni dell’ex fidanzata ma ha voluto mettere l’accento su cosa conta veramente in questo momento nella sua vita. Il cantante impegnato in un tour editoriale e nel finire il suo prossimo lavoro musicale ha pubblicato su Instagram una foto con il figlio Nicola nato dal matrimonio ... Leggi su quotidianpost

