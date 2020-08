Migranti, Lamorgese è sotto assedio e annuncia: “Stop regolarizzazioni e più rimpatri” (Di sabato 1 agosto 2020) Il Capo del Viminale ha parlato della crisi dei Migranti e dei nuovi provvedimenti per cercare di gestire un flusso costante di arrivi che ormai da inizio luglio attanagliano le coste siciliane. Per il Ministro tra le problematiche da risolvere ci sono i contrasti con i Sindaci ed i Presidenti delle Regioni. Il Ministro dell’Interno … L'articolo Migranti, Lamorgese è sotto assedio e annuncia: “Stop regolarizzazioni e più rimpatri” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

LegaSalvini : MACRON CI HA TIRATO UN ALTRO PACCO SUI MIGRANTI. SALVINI: GOVERNO INCAPACE L'ACCORDO SULL'IMMIGRAZIONE CON I 'CUGIN… - mattiafeltri : Migranti, Conte ha potuto dare la colpa a Salvini. Non potrà darla a Lamorgese - LegaSalvini : MIGRANTI, CONTE HA POTUTO DARE LA COLPA A SALVINI. NON POTRÀ DARLA A LAMORGESE - CarieriF : RT @serebellardinel: #Salvini a #MilanoMarittima continua a dire di volere i #PieniPoteri per fermare e #migranti,mentre #Lamorgese li rima… - Gerry72872470 : RT @stopcensurainfo: Lamorgese: “Troppi sbarchi, ogni regione si prenda una quota di migranti” -