Migranti, arrivate altre 250 persone: l’hotspot di Lampedusa sta scoppiando (Di sabato 1 agosto 2020) Non si fermano gli sbarchi: a Lampedusa sono arrivati soltanto oggi altri 250 Migranti, approdati in autonomia sull’isola su otto imbarcazioni. L’hotspot sta scoppiando, afferma il sindaco Martello: troppi i 950 ospiti. Continua senza sosta il traffico marittimo nella tratta che per migliaia di Migranti ha il valore della libertà. E continuano a pieno ritmo … L'articolo Migranti, arrivate altre 250 persone: l’hotspot di Lampedusa sta scoppiando proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

