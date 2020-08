“Io e Luigi non stiamo più insieme”. È finita: l’annuncio del volto noto, ora tornato single (Di sabato 1 agosto 2020) È finita la sua storia d’amore: il volto noto, tra i primi youtuber italiani a diventare famoso oltre la piattaforma video intraprendendo anche la carriera di attore per qualche tempo, ha fatto sapere di essere tornato single. Il 32enne romano aveva condiviso coi fan la sua relazione con Luigi Di Lella. Il coming out era arrivato prima della sua partecipazione a Pechino Express, il reality condotto da Costantino della Gherardesca a cui Willwoosh, questo il suo nome d’arte, aveva partecipato in coppia con Alice Venturi (erano “gli amici) e ora, dopo una serie di domande insistenti, si è ritrovato a dover comunicare la notizia dell’addio. “Era da tempo che volevo fare questo video, ma c’erano cose più importanti sulle quali puntare ... Leggi su caffeinamagazine

