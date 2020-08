Guardia giurata uccide l’ex compagna, poi si spara e si toglie la vita: lei lo aveva lasciato da poco (Di sabato 1 agosto 2020) Tragedia a Vinovo. Emanuela Urso, 44 anni, muore per mano dell’ex fidanzato Gianfranco Trafficante. È successo poco dopo le 13 di oggi, 31 luglio, in un complesso residenziale a Tetti Rosa, una borgata alle porte di Vinovo. Non solo un omicidio, ma anche il suicidio dell’uomo, quelli avvenuti in via Tetti Rosa a Vinovo. A dare l’allarme, i vicini di casa delle vittime.Stava rientrando da lavoro, come ogni giorno, Emanuela Urso, 44 anni, ovvero da Mercato di La Loggia, quando proprio sul pianerottolo della propria abitazione, ad aspettarla c’era proprio Gianfranco Trafficante, Guardia giurata di 48 anni. Come riportato su Il Corriere della Sera, Emanuela aveva preso da poco tempo la decisione di troncare quella relazione. Ma Gianfranco Trafficante, evidentemente, non è riuscito ad ... Leggi su caffeinamagazine

