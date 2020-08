Giuseppe Conte contro Matteo Salvini: “Crea sfiducia, lavora contro interesse nazionale” (Di sabato 1 agosto 2020) “Matteo Salvini crea sfiducia, lavora contro l’interesse nazionale”. E’ un attacco diretto quello che il premier Conte ha rivolto al leader della Lega in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa Dire. A due giorni dal via libera del Parlamento al processo per Salvini per il caso Open Arms, il presidente del Consiglio ha fatto un appello ai politici a essere uniti nell’obbligo “morale di restituire un Paese migliore” agli italiani. Da questo punto di partenza le accuse al capo dell’opposizione, che peraltro seguono di poche ore quelle pronunciate dal segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti, secondo cui è “scellerato chi si toglie la mascherina per farsi ... Leggi su ilfattoquotidiano

chetempochefa : 'Le librerie riapriranno, ma per alcuni libri ci saranno delle limitazioni. Si può vendere uno e nessuno, ma centom… - LegaSalvini : MATTEO #SALVINI ASSEDIA CONTE: 'COME RISPONDE A CHI HA BISOGNO DI SOLDI ORA?' - a_padellaro : Colpisce e addolora la colpevole passività del popolo italiano dinanzi all’intollerabile attacco liberticida e anti… - Mega_Fauna : RT @fattoquotidiano: Giuseppe Conte contro Matteo Salvini: “Crea sfiducia, lavora contro interesse nazionale” - fattoquotidiano : Giuseppe Conte contro Matteo Salvini: “Crea sfiducia, lavora contro interesse nazionale” -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Conte Conte: "Salvini crea sfiducia, lavora contro l'interesse nazionale" la Repubblica Ponte Genova, Frecce e De Andrè all'inaugurazione davanti a Mattarella

AGI - Le frecce tricolori a 'dipingere' in cielo la croce rossa su sfondo bianco della bandiera di San Giorgio e le note di 'Creuza de ma' di Fabrizio De André faranno da sfondo all'inaugurazione del ...

Finisce il distanziamento sui treni. D'Amato: "Contagi in aumento, si dà un messaggio sbagliato"

Termina oggi il distanziamento sociale sui treni. Tutti i convogli ad alta velocità di Trenitalia e Italo potranno viaggiare con il cento per cento dei posti occupati e niente più sedili vuoti, altern ...

AGI - Le frecce tricolori a 'dipingere' in cielo la croce rossa su sfondo bianco della bandiera di San Giorgio e le note di 'Creuza de ma' di Fabrizio De André faranno da sfondo all'inaugurazione del ...Termina oggi il distanziamento sociale sui treni. Tutti i convogli ad alta velocità di Trenitalia e Italo potranno viaggiare con il cento per cento dei posti occupati e niente più sedili vuoti, altern ...