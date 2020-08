FANTACALCIO – Brescia-Sampdoria 0-1: gol di Leris o autogol di Gastaldello? (VIDEO) (Di sabato 1 agosto 2020) La Sampdoria è passata in vantaggio sul campo del Brescia, al 41′ della trentottesima giornata della Serie A 2019/2020. L’assegnazione della rete è però dubbia, in quanto un tiro da fuori del doriano Leris è stato nettamente deviato dal Bresciano Gastaldello, correzione tale da sorprendere Andrenacci e permettere lo 0-1 ligure. Dunque gol del centrocampista ospite o autogol del difensore casalingo? I responsabili della Lega stanno valutando la situazione specifica, seppur sembri che la conclusione di Leris non fosse indirizzata verso la porta Bresciana: la rete dovrebbe essere considerata un’autorete di Gastaldello, sfortunato nell’occasione menzionata. Di seguito il ... Leggi su sportface

