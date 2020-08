De Magistris: “Osimhen? A Napoli nessuno è straniero. Ha fatto una buonissima scelta” (Di sabato 1 agosto 2020) Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha commentato l’arrivo di Victor Osimhen ai microfoni dell’ANSA. Ecco le sue parole: ”A Napoli nessuno è straniero. La nostra è una città dal grande cuore, che produce forti emozioni e in cui ogni artista, e un calciatore a suo modo lo è, ha tante ragioni per ispirarsi. Sono convinto che abbia fatto benissimo a scegliere Napoli. Chi non lo fa non sa cosa si perde”. FOTO: Twitter Napoli L'articolo De Magistris: “Osimhen? A Napoli nessuno è straniero. Ha fatto una buonissima scelta” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

