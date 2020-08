“Conduttore del ca**o”. Vittorio Sgarbi show, il critico d’arte è un fiume in piena (Di sabato 1 agosto 2020) critico d’arte per mestiere e provocatore per natura, Vittorio Sgarbi è stato ospite di ‘Ogni Mattina’, la trasmissione in onda su Tv8 condotta da Adriana Volpe, tornata in televisione dopo l’epurazione dalla Rai e l’esperienza al Grande Fratello Vip 4, e Alessio Viola, giornalista ex Sky. Come sempre il critico d’arte ha fatto il solito show. Sgarbi ha litigato prima col giornalista Alessio Poeta, poi con il conduttore Alessio Viola e, infine, ha lanciato anche una frecciatina alla trasmissione, dichiarando “Farete un po’ più ascolti rispetto a quello che fate di solito, vi restituisco quello che mi avete dato”. Sgarbi fa riferimento proprio agli ascolti del programma condotto da Adriana Volpe e ... Leggi su caffeinamagazine

