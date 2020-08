Bologna, la tesi della «strage fascista» non regge più. Urso: «Conte tolga il segreto di Stato» (Di sabato 1 agosto 2020) La tesi della «strage fascista», anzi, che diventò «fascista» un minuto dopo la terribile esplosione della bomba che alle 10,25 del 2 agosto di quarant’anni fa uccise 86 innocenti alla stazione di Bologna convince sempre meno.Il primo a riconoscere l’esistenza di depistaggi per etichettarla in quel modo fu Francesco Cossiga. Da presidente della Repubblica chiese pubblicamente scusa al Msi: «Mi hanno fuorviato», rivelò a Pinuccio Tatarella, appositamente convocato al Quirinale. Ma ciò non impedì ai tribunali di condannare all’ergastolo i “fascisti” Giusva Fioravanti e Francesca Mambro. Cossiga chiese scusa per aver parlato di ... Leggi su secoloditalia

