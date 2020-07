‘Uomini e Donne’, storia al capolinea tra Giulia Cavaglià e Francesco Sole? Gli indizi (Di venerdì 31 luglio 2020) Sono settimane che si rincorrono le voci di una presunta rottura tra Giulia Cavaglià e Francesco Sole. L’ex tronista di Uomini e Donne e lo YouTuber amavano, infatti, rendere quotidianamente partecipi i followers della loro vita e della loro giornata e proprio per questo l’improvvisa assenza di foto, video e Instagram stories insieme appare ancora più sospetta. A questo dettaglio, che ha subito messo in allerta i fan della coppia, se ne aggiungono altri a partire dal fatto che Giulia sembra non seguire più Francesco su Instagram, mentre lui sì. Un altro tassello su questa presunta crisi l’ha inserito anche Amedeo Venza, che qualche giorno fa ha raccontato sul suo profilo che i due avrebbero litigato pesantemente dopo un periodo in cui a quanto pare andavano ... Leggi su isaechia

