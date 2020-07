Scuola, i banchi della polemica (Di venerdì 31 luglio 2020) L'Ufficio stampa del Commissario straordinario Domenico Arcuri interviene dopo il commento di Tito Boeri su Repubblica Leggi su repubblica

NicolaPorro : Caos politico sulle #Commissioni ma tutti d'accordo sullo #scostamentodibilancio.Tradotto: gli #ITALIANI si indebit… - VittorioSgarbi : #primaopoivoteremo Le rotelle, invece che ai banchi di scuola, vanno messe a questo Governo d’incapaci e di seminat… - davidealgebris : I banchi a scuola si possono spostare a mano come si è sempre fatto. Non servono le rotelle sotto i banchi. Invece… - marco_bal99 : RT @spinozait: Azzolina: 'Sui banchi di scuola ho letto cose ridicole'. E non ha ancora visto le gomme attaccate sotto. [@ABkualcosa] - cronaca_news : Scuola, i banchi della polemica -