Salvini a processo è una vergogna: già che ci siete, perché non fucilarlo? (Di venerdì 31 luglio 2020) di aldo grandi Noi non siamo mai stati di nessuno, né renziani - dio ce ne scampi e liberi - né berlusconiani, né finiani o bossiani, né dalemiani o prodiani, né, tantomeno, Salviniani. I politici, lo ... Leggi su lagazzettadelserchio

ROMA - L’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini andrà a processo per il caso Open Arms. A stabilirlo l’Aula del Senato con 149 voti a favore dell’autorizzazione, 141 invece i contrari. Un astenuto.Il Senato manda a processo Matteo Salvini, per la seconda volta in pochi mesi. Dopo la vicenda Gregoretti, la maggioranza di Palazzo Madama approva compatta - 149 sì e 141 contrari - favorevole anche ...