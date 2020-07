Mattarella “Pericolo virus ancora attuale, non abbassare le difese” (Di venerdì 31 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il pericolo del virus è ancora attuale, ma spesso affiora la tendenza a dimenticare e rimuovere esperienze dolorose: era prevedibile, forse non era immaginabile che affiorasse così presto, mentre nel nostro Paese, per la pandemia, continuano a morire i nostri concittadini. Anche una sola vittima indica che non si devono abbassare le difese”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia del Ventaglio. “Sarebbe bene rileggere qui i prospetti quotidiani che davano notizia dell’epidemia – ha proseguito – dei nuovi contagi, delle vittime. Li ho riletti nei giorni scorsi: non possiamo dimenticare quel che è avvenuto”. Un monito, quello del Capo dello Stato, che si lega ... Leggi su ilcorrieredellacitta

