Lavora per dieci ore sotto il sole in cantiere: operaio muore a 36 anni (Di venerdì 31 luglio 2020) Lavora tutto il giorno sotto il sole in cantiere: operaio muore a 36 anni. È accaduto ieri a Rivarotta, in provincia di Pordenone. Stando a quanto riportato dal Messaggero Veneto, l’uomo aveva iniziato il suo turno alle 7.30, fino alle 17 quando si è sentito male.È successo giovedì, 30 luglio, nel pomeriggio dopo dieci ore di turno: il giovane operaio stava sistemando i condotti per il passaggio dell’elettricità ... A soccorrerlo i colleghi che lo hanno affidato alle cure del personale sanitario del 118. Portato in ospdale a Pordenone è mancato alle 21.L’operaio viveva da solo a Verona e Lavorava come dipendente di una ditta che si occupa degli ... Leggi su huffingtonpost

