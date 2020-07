Lamorgese apre un rubinetto, Di Maio chiude l'altro (Di venerdì 31 luglio 2020) Luigi Di Maio sfodera il pugno di ferro di salviniana memoria sul tema dei migranti ritagliandosi nel governo uno spazio a destra. E chiede di tagliare i fondi della cooperazione internazionale destinati alla Tunisia, proprio nei giorni in cui il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha invece aperto un canale di dialogo con il presidente Kais Saied ottenendo l’impegno ad affrontare insieme l’emergenza, programmando aiuti per appoggiare un Paese in preda a una crisi economica mai vissuta prima. In pratica in bancarotta.Il ministro degli Esteri cambia impostazione, prende in mano in dossier Tunisia e incontra l’ambasciatore. Il tutto preceduto da un’intervista sul Corriere della Sera in cui dice che i barboni vanno distrutti. Cosa che – viene fatto notare – in realtà si può fare solo se in Tunisia ... Leggi su huffingtonpost

