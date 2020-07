La cefalea cronica è malattia invalidante per legge (Di venerdì 31 luglio 2020) cefalea cronica è una malattia invalidante: approvata la leggecefalea: malattia invalidante se certificata da un annoPer l'attuazione manca il decreto del Ministro della SaluteI dati della cefalea in Italia e nel mondoEntro luglio il farmaco contro l'emicrania episodica e cronicacefalea cronica è una malattia invalidante: approvata la leggeTorna su La cefalea cronica è a tutti gli effetti una malattia invalidante. A stabilirlo è la legge n. 81 del 14 luglio 2020, contenente le "Disposizioni per il riconoscimento della ... Leggi su studiocataldi

La cefalea cronica è a tutti gli effetti una malattia invalidante. A stabilirlo è la legge n. 81 del 14 luglio 2020, contenente le "Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica ...

La cefalea cronica diventa malattia sociale

La cefalea primaria cronica, accertata da almeno un anno nel paziente mediante diagnosi effettuata da uno specialista del settore presso un centro accreditato per la diagnosi e la cura delle cefalee c ...

