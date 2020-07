Intervista a Pif: “Da quando sono agnostico Dio è molto presente nella mia vita” (Di venerdì 31 luglio 2020) Pierfrancesco Diliberto in arte Pif, classe 1972, conduttore televisivo, attore, scrittore e regista umorista e scanzonato, ha passato la quarantena montando il suo terzo film: E noi come stronzi rimanemmo a guardare (ma il titolo definitivo sembra che sarà E noi rimanemmo solo a guardare) ambientato nel mondo dei riders e interpretato da Valeria Solarino, Ilenia Pastorelli, Fabio De Luigi e Maurizio Nichetti. Ma anche interrogandosi su un tema che da qualche anno sembra stargli particolarmente a cuore: la religione. Il suo primo romanzo – … che Dio perdona a tutti (Feltrinelli, 2018) – è un confronto a viso aperto con il cattolicesimo. Da quando si dichiara agnostico, d’altra parte, Pif ha iniziato a frequentare non solo preti e frati, ma anche papa Francesco, che ha incontrato un paio di volte e definito ... Leggi su tpi

