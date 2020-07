Il Lille ufficializza l’arrivo di Sven Botman, potrebbe sostituire Gabriel (Di venerdì 31 luglio 2020) Dovrebbe arrivare nelle prossime ore l’annuncio di Osimhen, il primo colpo di mercato del Napoli con il Lille. Intanto però il club continua a seguire con molta attenzione Gabriel Magalhaes e potrebbe accelerare la trattativa nei prossimi giorni. Infatti dal club francese è arrivato oggi l’annuncio ufficiale del centrale olandese che arriva dall’Ajax Sven Botman, giocatore che potrebbe essere proprio il sostituto di Gabriel Un #NewPlayerDetected dans ce #MercatoLOSC Bienvenue dans ton nouveau jardin, Sven pic.twitter.com/rLdm25HQbv — LOSC (@losclive) July 31, 2020 L'articolo Il Lille ufficializza l’arrivo di Sven Botman, ... Leggi su ilnapolista

L'ufficialità di Victor Osimhen a Napoli slitta ancora, in attesa trepidante del tweet di Aurelio De Laurentiis che ufficializza l'approdo dell'attaccante ... Laurentiis dovrà firmare per il patron ...(Tutto Napoli) Di più: al Lille andrà Orestis Karnezis ... in attesa trepidante del tweet di Aurelio De Laurentiis che ufficializza l'approdo dell'attaccante nigeriano, pagato 50 milioni di euro più ...