I love my radio si conclude con Massimo Ranieri e Tiziano Ferro (Di venerdì 31 luglio 2020) Il progetto “I love my radio” si concluderà lunedì 3 agosto con la cover già interpretata a Sanremo da Tiziano Ferro e Massimo Ranieri. Ecco “Perdere l’amore” “I love my radio” sta per decretare il vincitore della canzone più bella degli ultimi 45 anni. Lunedì verrà pubblicata l’ultima cover che vede il duetto tra due grandi artisti. Di chi si tratta? Tiziano Ferro e Massimo Ranieri interpreteranno l’iconica “Perdere l’amore“, brano di quest’ultimo pubblicato nel 1988. Sarà possibile ascoltare il brano in esclusiva radiofonica ... Leggi su zon

Le due cover, registrate per il progetto “I Love my Radio” riescono a fondere passato e futuro e hanno lo scopo di celebrare e rendere omaggio a uno dei brani più amati della storia della musica ...

