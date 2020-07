"Decisione collegiale, nessuno si oppose". Tria rompe il silenzio su Open Arms: la verità sull'estate concitata che inchioda Conte (Di venerdì 31 luglio 2020) A spezzare una lancia a favore di Matteo Salvini anche Giovanni Tria. L'ex ministro dell'Economia, che nei giorni concitati della scorsa estate c'era eccome, difende il leader della Lega sul caso Open Arms: "Ho sentito parlare di interesse pubblico: per quel Governo quello era interesse pubblico. L'informazione stava sui giornali, chi non era d'accordo poteva esprimersi. Ci sono responsabilità collegiali", tuona a ridosso del via libera del Senato al processo che vede il numero uno del Carroccio accusato di sequestro di persona. "Non mi ricordo - prosegue poi a Stasera Italia su Rete Quattro - che qualcuno si sia espresso. Mi sembrava una Decisione molto simile a tutte quelle precedenti. Non voglio dire quello che pensavo perché faccio parte di quel Governo: la ... Leggi su liberoquotidiano

