18 tra ospedali ed Rsa sotto inchiesta per la pandemia di Covid 19 (Di venerdì 31 luglio 2020) A Como sono in svolgimento le indagini su 18 strutture sanitarie. Sequestrate le cartelle di 363 pazienti deceduti. Alla ricerca di una verità difficile, ma che andrà prima o poi svelata: i carabinieri dei Nas hanno terminato le ispezioni nelle 18 strutture sanitarie (l’ospedale di Cantù e 17 rsa) sulle quali la Procura di Como … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

LaStampa : La scarsa idratazione può causare scompensi a chi assume diuretici. Ieri la prima vittima: ucciso da un malore un u… - luciapulichino : @2111colfed @LoSplendido @HuffPostItalia io non sono un medico e non posso discutere di profilassi con uno del mest… - eluu_eei : RT @GuiducciLuigi: Non so voi, ma io, di persone che tra quarantene da negativi, e casini e ritardi in ospedali o case di cura, hanno perso… - Samira1577 : RT @GuiducciLuigi: Non so voi, ma io, di persone che tra quarantene da negativi, e casini e ritardi in ospedali o case di cura, hanno perso… - MisterCariola : RT @GuiducciLuigi: Non so voi, ma io, di persone che tra quarantene da negativi, e casini e ritardi in ospedali o case di cura, hanno perso… -

Ultime Notizie dalla rete : tra ospedali Ospedali tra ferie e Covid, l'agosto di passione a Milano e provincia: "Medici e infermieri sono stremati" La Repubblica Rossi e Saccardi inaugurano a Pistoia 72 nuovi posti letto

Roma, 31 lug. (askanews) - Il vecchio ospedale del Ceppo di Pistoia, dopo sette anni dalla sua dismissione, torna a nuova vita. Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, e l'assessore al diri ...

Regione. Rossi e Saccardi hanno inaugurato a Pistoia i 72 nuovi posti letto per le cure intermedie

Il vecchio ospedale del Ceppo di Pistoia, dopo sette anni dalla sua dismissione, torna a nuova vita. Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, e l'assessore al diritto alla salute, Stefania S ...

Roma, 31 lug. (askanews) - Il vecchio ospedale del Ceppo di Pistoia, dopo sette anni dalla sua dismissione, torna a nuova vita. Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, e l'assessore al diri ...Il vecchio ospedale del Ceppo di Pistoia, dopo sette anni dalla sua dismissione, torna a nuova vita. Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, e l'assessore al diritto alla salute, Stefania S ...