Una TEMPESTA ARTICA da record (Di giovedì 30 luglio 2020) Quest’anno le condizioni climatiche della regione ARTICA sono state incredibili. Oltre all’ondata di caldo record d’inizio estate che dalla Siberia si è propagata all’Oceano Artico, negli ultimi giorni stiamo osservando un ciclone profondissimo nel Mare di Beaufort. Con un minimo di pressione pari a 970 mbar, si tratta della seconda TEMPESTA ARTICA con la pressione più bassa mai registrata. Il ciclone (definito TEMPESTA ARTICA) si è formato sulla Siberia centro-settentrionale, ha proseguito verso est lungo la costa attraversando l’isola di Wrangel nella giornata di domenica. Quindi ha fatto il suo ingresso nel Mare di Beaufort ed è letteralmente esploso. L’incredibile TEMPESTA ... Leggi su meteogiornale

