Saverio, 57 anni, muore all'improvviso mentre è a cena con i compagni di giunta in Comune

Il capolista della lista civica 'Non mi Fermo', Saverio Sbrolla, di 57 anni, agente pubblicitario, è morto stroncato da un malore, probabilmente un infarto, mentre era a cena con altri esponenti dell'...

Ultime Notizie dalla rete : Saverio anni Saverio, 57 anni, muore all'improvviso mentre era a cena con i compagni di giunta in Comune Corriere Adriatico Il cuore grande dei carabinieri: un regalo per la bimba ferita nella rapina al supermercato

Firmato, i carabinieri. I militari della compagnia di Sesto San Giovanni, guidati dal maggiore Saverio Sica, mercoledì hanno fatto visita alla piccola di 5 anni rimasta ferita - insieme a una guardia ...

FERMO - Il capolista della lista civica "Non mi Fermo", Saverio Sbrolla, di 57 anni, agente pubblicitario, è morto stroncato da un malore (probabilmente un infarto) mentre era a cena con altri ...

