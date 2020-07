Open Arms, Renzi pronto ad ‘aiutare’ la maggioranza per affossare il nemico Salvini: “Voteremo sì” (Di giovedì 30 luglio 2020) Un voto, quello di qui a poco risuonerà nell’aula del Senato, che va ‘oltre’ la vicenda ‘Open Arms’, per il quale Matteo Salvini è alla ‘sbarra’. No, in realtà oggi partirà ufficialmente la campagna elettorale. Del resto la situazione è abbastanza chiara, l’imminenza delle Regionali per settembre e, a seguire – sebbene dilazionati – i primi fondi del Recovery, che consentiranno al Paese di ripartire al meglio (si spera), e a chi amministra di consolidare la propria leadership. Una maggioranza traballante, terrorizzata dalle urne Ora, premesso che non è certo ‘garantito’ che con l’opposizione al governo le cose vadano meglio, c’è però da riconoscere che l’attuale ... Leggi su italiasera

