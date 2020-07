Napoli, Antonio Corbo elogia Gennaro Gattuso: “Sa parlare negli occhi con i suoi” (Di venerdì 31 luglio 2020) Antonio Corbo ha parlato del momento del Napoli in vista della partita di Champions nel suo editoriale “il graffio” su la Repubblica. “In questo clima di cose sospese, Il Napoli prepara la partita con la Lazio e la missione dell’8 agosto a Barcellona. Gattuso sa parlare occhi negli occhi con i suoi, ma non è facile dare motivazioni ad Allan, Hysaj, Mario Rui, Malcuit, Luperto, Ghoulam, Younes, Callejon, Lozano, Llorente. Più che ritrovare l’anima, come auspica Gattuso, molti stanno cercando la villa a Ischia o in Costa Smeralda, magari con piscina”. Con chi giocare on line? Comparazione Bonus Your ... Leggi su calciomercato.napoli

Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Abituarsi a sentire la pressione è qualcosa di importante' ??? Così Antonio #Conte al termine… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Il Napoli ha sempre infastidito chi ha poi vinto lo Scudetto, hanno una buonissima rosa' Le p… - antonio_race : @ma_allora Vabbe x come è andata questa annata è già un miracolo aver vinto un trofeo ?? Poteva andare molto peggio,… - antonio_larena : @jinfry_77_ Ma Ciro Mertens è così. A Napoli vive in uno splendido condominio fronte mare. La moglie va a fare la… - ilvenerdi : Il virus, la politica, il popolo e la tentazione di ricandidarsi a Napoli. Su #ilVenerdì domani in edicola con… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Antonio Antonio, morto di Covid a Napoli in 10 giorni. La famiglia l’ha saputo con una telefonata Fanpage.it Napoli, Antonio Corbo elogia Gennaro Gattuso: “Sa parlare negli occhi con i suoi”

Antonio Corbo ha parlato del momento del Napoli in vista della partita di Champions nel suo editoriale “il graffio” su la Repubblica. “In questo clima di cose sospese, Il Napoli prepara la partita con ...

Antonio, morto di Covid a Napoli in 10 giorni. La famiglia l’ha saputo con una telefonata

Il Coronavirus torna a fare paura a Napoli, non solo per l'aumento dei contagi che, da qualche giorno, sta interessando tutta la Campania, ma anche perché, all'ospedale Cotugno, si sono registrati due ...

Antonio Corbo ha parlato del momento del Napoli in vista della partita di Champions nel suo editoriale “il graffio” su la Repubblica. “In questo clima di cose sospese, Il Napoli prepara la partita con ...Il Coronavirus torna a fare paura a Napoli, non solo per l'aumento dei contagi che, da qualche giorno, sta interessando tutta la Campania, ma anche perché, all'ospedale Cotugno, si sono registrati due ...