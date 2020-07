Lazio, 4 milioni sul piatto per David Silva: lo spagnolo riflette (Di giovedì 30 luglio 2020) La Lazio sta preparando il grande colpo in vista della prossima stagione. David Silva sembra più di una suggestione, e adesso i biancocelesti pare che facciano sul serio.QUATTRO milionicaption id="attachment 997829" align="alignnone" width="1024" David Silva (getty images)/captionSecondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società di Lotito avrebbe offerto allo spagnolo un contratto triennale da quattro milioni di euro all'anno. L'offerta pare che sia molto gradita dal calciatore, che però ha altre richieste in tutta Europa, in particolare dalla Spagna dove Betis Siviglia e Valencia sembra che siano fortemente interessate all'acquisizione del fantasista.LA CARRIERAcaption id="attachment 999533" ... Leggi su itasportpress

