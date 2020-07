Iachini: «Sono davvero felice per la riconferma, è qualcosa di speciale» (Di giovedì 30 luglio 2020) Beppe Iachini ha parlato al sito ufficiale della Fiorentina dopo la riconferma avuta dal club per la prossima stagione Beppe Iachini ha parlato al sito ufficiale della Fiorentina dopo aver incassato la fiducia dalla proprietà e la riconferma per la prossima stagione. Iachini – «Sono davvero felice, per me la Fiorentina è qualcosa di speciale, è da sempre nel mio cuore. Ringrazio tutta la Società a cominciare dal Presidente Rocco Commisso, con Joe Barone e Daniele Pradè per il grande sostegno che mi hanno manifestato e per la fiducia che mi è stata accordata grazie anche al bel percorso di lavoro svolto tutti insieme. Voglio ringraziare anche questo fantastico gruppo ... Leggi su calcionews24

