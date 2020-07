Fontana, la Gdf sequestra 25mila camici a suo cognato (Di giovedì 30 luglio 2020) Cristina Bassi Indagini anche sul cellulare dell'imprenditore Dini. Il presidente sul conto estero: nessuna operazione Erano tutti nel magazzino della Dama spa a Varese i 25mila camici anti Covid che l'azienda guidata dal cognato del governatore lombardo Attilio Fontana ha mancato di consegnare alla Regione. È lì che i militari della Guardia di finanza li hanno trovati e sequestrati. Andrea Dini, fratello della moglie di Fontana, e la sua società hanno subito una perquisizione nella tarda serata di martedì. I 25mila presìdi sanitari trovati dalle Fiamme gialle fanno parte della fornitura (da 513mila euro) concordata con la centrale di acquisto regionale Aria e poi tramutata in donazione su input del governatore. La Dama ha ... Leggi su ilgiornale

