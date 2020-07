Dybala aderisce a Common Goal: l’1% dello stipendio andrà in beneficenza (Di giovedì 30 luglio 2020) Anche Paulo Dybala, il 26enne attaccante della Juventus e dell’Argentina, si è unito a Common Goal, il movimento di impatto sociale nel calcio globale, sottolineando il suo impegno per la giustizia sociale. L’annuncio arriva in un momento importante per l’attaccante della Juventus, mentre celebra la conquista del suo quinto titolo di Serie A consecutivo. È … L'articolo Dybala aderisce a Common Goal: l’1% dello stipendio andrà in beneficenza è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

sportli26181512 : #Notizie #CommonGoal Dybala aderisce a Common Goal: l’1% dello stipendio andrà in beneficenza: Anche Paulo Dybala,… - CalcioFinanza : Dybala aderisce a Common Goal: l’1% dello stipendio andrà in beneficenza - napolista : Dybala aderisce a Common Goal: 'Nel mio piccolo, vorrei cambiare la società' L'intervista al Guardian: 'Mia madre a… -

Ultime Notizie dalla rete : Dybala aderisce Dybala aderisce a Common Goal: l'1% dello stipendio andrà in beneficenza Calcio e Finanza Dybala aderisce a Common Goal: l’1% dello stipendio andrà in beneficenza

Anche Paulo Dybala, il 26enne attaccante della Juventus e dell’Argentina, si è unito a Common Goal, il movimento di impatto sociale nel calcio globale, sottolineando il suo impegno per la giustizia so ...

King Children e Paulo Dybala lanciano PD10 eyewear: linea di occhiali a Impatto Zero

Progettata per la performance, costruita per un futuro migliore. PD10 è la prima collezione di occhiali ideata da King Children, start-up con sede a Brooklyn, New York, fondata dal giovane imprenditor ...

Anche Paulo Dybala, il 26enne attaccante della Juventus e dell’Argentina, si è unito a Common Goal, il movimento di impatto sociale nel calcio globale, sottolineando il suo impegno per la giustizia so ...Progettata per la performance, costruita per un futuro migliore. PD10 è la prima collezione di occhiali ideata da King Children, start-up con sede a Brooklyn, New York, fondata dal giovane imprenditor ...