De Laurentiis: "All'UEFA non sanno fare impresa, non capisco perché giocare a Barcellona" (Di giovedì 30 luglio 2020) Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti all'esterno della sede della Lega Serie A dove il presidente del Napoli parteciperà all'assemblea in programma oggi. La partita col Barcellona è sempre una grande partita. Quest'estate ne abbiamo disputate due, poi ne abbiamo fatta una terza per l'andata degli ottavi di Champions League e ne faremo una quarta. Sentiamo arrivare dalla Spagna delle grandi perplessità e paure. Dalla Uefa fanno gli gnorri, non c'è nessuno che sa fare impresa con i nostri soldi. Se loro hanno deciso che la Champions si fa in Portogallo e l'Europa in Germania, non riesco a capire perché dobbiamo rimanere in una città che presenta delle grosse criticità.

